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17:01, 18 апреля 2025Культура

Группа «Хадн дадн» выступит в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты группы «Хадн дадн»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Kerrin Key

Инди-группа «Хадн дадн» даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В столице музыканты выступят на сцене клуба Pravda. Мероприятие пройдет 23 апреля. Петербургский концерт запланирован на 30 апреля на площадке «Рассвет».

Отмечается, что гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с коллективом. Музыканты исполнят свои старые хиты, а также новые песни с последнего альбома «Поцелуйчик солнышка».

Подробнее о предстоящих концертах можно узнать на сайте.

Московская группа «Хадн дадн» была основана в 2016 году. Коллектив исполняет музыку, представляющую собой сочетание фольклорных мотивов и синти-попа.

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