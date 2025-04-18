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17:46, 18 апреля 2025Мир

США готовы смягчить санкции против России и сохранить за Москвой занятые территории. Что известно о новых предложениях Вашингтона?

Bloomberg: США предлагают сохранить за РФ занятые территории и смягчить санкции
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Агентство Bloomberg сообщило, что США представили союзникам новые предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

В числе условий — смягчение санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, перечень условий остановки боевых действий и сохранение занятых территорий за Москвой (не уточняется, идет ли речь о фактически контролируемых Россией территориях или же о регионах, вступивших в состав РФ, целиком).

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, с повестки дня также будут сняты обсуждения стремления Украины вступить в НАТО. «Предложение фактически заморозит войну», — заявили источники агентства, отказавшись предоставить прочие подробности, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, основные положения этого плана США были обнародованы на встречах в Париже накануне, 17 апреля.

В Европе не поверили, что эти планы приведут к окончательному урегулированию конфликта

Другие неназванные чиновники подчеркнули Bloomberg, что такие планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Украиной, не приведут к окончательному урегулированию конфликта и «европейские союзники не признают оккупированные территории российскими». По их мнению, переговоры будут бессмысленными, если РФ не согласится прекратить боевые действия, и предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения того, чтобы любая сделка сохранялась, имеет важное значение.

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Прошедшие накануне парижские переговоры включали в себя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, а также обсуждения между госсекретарем Марко Рубио с делегациями из Франции, Германии, Великобритании и с Украины. На следующей неделе представители этих стран продолжат обсуждения в Лондоне.

Макрон назвал переговоры позитивными и конструктивными

Эммануэль Макрон оценил переговоры как «позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира».

В свою очередь, в Госдепартаменте США сообщили, что «контуры мира» по Украине, которые предложили они в ходе переговоров в Париже, были восприняты с воодушевлением. «Обнадеживающая поддержка в Париже предложений США показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что представители Европейского союза пытались убедить американскую сторону ужесточить позиции в отношении России, в том числе посредством масштабного пакета санкций.

При этом, по данным агентства, участники встречи в Париже сообщили официальным лицам США, что они полностью поддерживают главную цель Трампа — скорейшее прекращение конфликта.

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