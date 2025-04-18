IKEA приписали желание вернуться в Россию

Депутат Гутенев: IKEA хочет вернуться в РФ, но это зависит от понесенных убытков

У шведской компании IKEA появится желание вернуться на российский рынок. Такое мнение в разговоре с RT высказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Я думаю, что желание вернуться у компании обязательно будет. Но здесь нужно очень внимательно смотреть, как они уходили», — сказал он. По мнению депутата, процедура возвращения не станет обременительной, если компания, уходя, соблюдала российские законы и выполнила все обязательства.

Однако если при уходе был причинен ущерб, то «все убытки нужно покрыть, наложив серьезные экономические санкции». О каких именно санкциях идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Заявка была подана еще в 2023 году, но одобрена только во второй половине апреля 2025-го. Изображение товарного знака представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне.

Не факт, что это знаменует возвращение компании на российский рынок. Не исключено, что таким образом происходит защита бренда от желающих зарегистрировать аналогичный или схожий товарный знак, указывает «Фонтанка».

Компания IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала боевых действий на Украине. На следующий год компания продала последнюю фабрику в стране. А в ноябре 2024-го Ingka Group избавилась от последнего актива в России.