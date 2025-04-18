Итальянский премьер предложила Трампу «сделать Запад снова великим»

Итальянский премьер Мелони призвала Трампа сделать Запад снова великим

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила желание «сделать Запад снова великим» на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трансляция доступна на YouTube.

Мелони подчеркнула, что Запад — не просто географическое пространство, а цивилизация, которую необходимо сделать более сильной. «Я думаю, что даже если возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения (...) Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — сказала она.

Трамп согласился с собеседницей. «Мы можем», — ответил он.

Ранее глава США выразил надежду, что Европа снова «станет великой». По его словам, большинство проблем европейских стран связаны с мигрантами.