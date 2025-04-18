В Харьковской области предупредили об украинских провокациях на Пасху

Ганчев: Киев подготовит на Пасху кровавую провокацию в Харьковской области

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев предупредил граждан о подготовке провокаций со стороны Украины на Пасху. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации», — заявил чиновник.

Он также призвал жителей Харьковской области не покидать свои дома 19 и 20 апреля, воздержаться от посещения праздничных мероприятий.