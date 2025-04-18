Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:23, 18 апреля 2025Бывший СССР

В Харьковской области предупредили об украинских провокациях на Пасху

Ганчев: Киев подготовит на Пасху кровавую провокацию в Харьковской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев предупредил граждан о подготовке провокаций со стороны Украины на Пасху. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации», — заявил чиновник.

Он также призвал жителей Харьковской области не покидать свои дома 19 и 20 апреля, воздержаться от посещения праздничных мероприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

    Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

    Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

    Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

    Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

    Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

    Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

    Рекорд Болта побили

    В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости