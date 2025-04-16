Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 16 апреля 2025Силовые структуры

Участника вторжения ВСУ в Курскую область осудили на 15 лет

Суд назначил военному ВСУ 15 лет колонии по делу о теракте в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко по делу о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 20 августа 2024 года Долинко вторгся на территорию России. В Суджанском районе он запугивал мирное население, угрожая им автоматом АК-74. Кроме того, осужденный участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное. 24 августа его задержали российские военные.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина, сдавшегося в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ), к 15 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Посол России обвинил Данию в «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине

    43-летняя Натали Портман снялась без штанов для журнала

    Россиян призвали готовиться к войне через пять лет

    Предсказано решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

    Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

    Привязанные к забору россиянином псы-стаффорды едва не растерзали прохожего на парковке

    Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

    Атаковавшие Ивановскую область тяжелые беспилотники ВСУ пролетели почти тысячу километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости