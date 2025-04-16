Участника вторжения ВСУ в Курскую область осудили на 15 лет

Суд назначил военному ВСУ 15 лет колонии по делу о теракте в Курской области

В Курской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко по делу о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 20 августа 2024 года Долинко вторгся на территорию России. В Суджанском районе он запугивал мирное население, угрожая им автоматом АК-74. Кроме того, осужденный участвовал в незаконном блокировании деревни Спальное. 24 августа его задержали российские военные.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина, сдавшегося в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ), к 15 годам лишения свободы.