Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 15 апреля 2025Силовые структуры

Сдавшийся в плен ВСУ российский военный получил срок в колонии

На Сахалине сдавшийся в плен ВСУ военный Иванишин получил 15 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина, сдавшегося в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ), к 15 годам лишения свободы. Это первое уголовное дело о добровольной сдаче противнику в плен в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

По данным издания, Иванишин признан виновным по статье 352.1 («Добровольная сдача в плен»), части 1 статьи 30, статьи 352.1 УК РФ («Попытка сдачи в плен») и части 3 статьи 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его воинского звания младшего сержанта. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что гособвинение запрашивает Иванишину 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Обсудить
    Последние новости

    Десятки бойцов ВСУ пошли на прорыв границ Белгородской области

    Армения и Азербайджан признали границы друг друга

    Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда

    В США признали конец «эпохи помощи Украине»

    Прогноз роста экономики Китая понизили из-за пошлин Трампа

    Появились фото с попавшими под массированный удар БПЛА домами в Курске

    Названа повлияющая на ход СВО российская разработка

    Стало известно о продвижении ВС России на днепропетровском направлении

    Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов России

    Назван увеличивающий продолжительность жизни продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше