Обнаружено новое последствие климатического кризиса

Lancet: Изменения климата ставят под угрозу транспортировку донорской крови

Климатический кризис грозит безопасности мировой цепочки поставок донорской крови. О новом последствии глобальной проблемы пишет научный журнал Lancet.

Как обнаружили ученые, экстремальные погодные условия могут препятствовать системе сбора, проверки, транспортировки и хранения донорской крови. Логистика остается уязвима перед капризами природы: волнами жары, ураганами, наводнениями и пожарами. При этом продукты крови обладают коротким сроком хранения, особо чувствительны к перепадам температуры и не могут простаивать в ожидании улучшения погоды. Затрудняется также и путь доноров к местам сдачи крови

Кроме того, исследователи обращают внимание на риск ускоренного распространения инфекций ввиду климатических изменений. По их прогнозам, потепление лишь увеличит число случаев передачи заболеваний через кровососущих. Так, потепление в будущем может продлить жизненный цикл комаров-переносчиков лихорадки денге и малярии и расширить ареал их обитания. В доказательство этого ученые напоминают о недавнем распространении вируса Западного Нила в Европе.

Ранее сообщалось, что климатический кризис усугубил катаральную лихорадку овец в Сардинии. Из-за потепления вирус блютанг охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного, в результате чего под угрозой оказалась половина поголовья овец всей Италии.