Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 18 апреля 2025Экономика

Обнаружено новое последствие климатического кризиса

Lancet: Изменения климата ставят под угрозу транспортировку донорской крови
Виктория Клабукова

Фото: Robert Michael / Dpa / Globallookpress.com

Климатический кризис грозит безопасности мировой цепочки поставок донорской крови. О новом последствии глобальной проблемы пишет научный журнал Lancet.

Как обнаружили ученые, экстремальные погодные условия могут препятствовать системе сбора, проверки, транспортировки и хранения донорской крови. Логистика остается уязвима перед капризами природы: волнами жары, ураганами, наводнениями и пожарами. При этом продукты крови обладают коротким сроком хранения, особо чувствительны к перепадам температуры и не могут простаивать в ожидании улучшения погоды. Затрудняется также и путь доноров к местам сдачи крови

Кроме того, исследователи обращают внимание на риск ускоренного распространения инфекций ввиду климатических изменений. По их прогнозам, потепление лишь увеличит число случаев передачи заболеваний через кровососущих. Так, потепление в будущем может продлить жизненный цикл комаров-переносчиков лихорадки денге и малярии и расширить ареал их обитания. В доказательство этого ученые напоминают о недавнем распространении вируса Западного Нила в Европе.

Ранее сообщалось, что климатический кризис усугубил катаральную лихорадку овец в Сардинии. Из-за потепления вирус блютанг охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного, в результате чего под угрозой оказалась половина поголовья овец всей Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Кустурица осудил срыв поездки архиепископа в Израиль

    В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

    Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

    Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

    Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

    Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

    Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

    Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

    Рекорд Болта побили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости