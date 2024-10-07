Глобальная проблема усугубила лихорадку овец в Европе

AFP: потепление климата усугубило лихорадку овец в Сардинии

Глобальное потепление вызвало вспышку инфекционной катаральной лихорадки среди скота в Сардинии. О ситуации сообщает Agence France-Presse (AFP).

Из-за климатического кризиса вирус блютанг охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного, застав врасплох европейских овцеводов. Лишь за этот год от эпидемии лихорадки пало порядка 20 тысяч овец. Овцеводство стало настоящим символом Сардинии — с учетом местных масштабов отрасли под угрозой находится половина поголовья овец всей Италии. Особую опасность заболевание представляет для производителей изысканного сорта сыра пекорино, который изготавливается из овечьего молока.

Блютанг — вирусная болезнь жвачных животных, возбудителем которой выступают членистоногие, как правило, комары. Болезнь сопровождается воспалительно-некротическими поражениями слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка и кишечно-желудочного тракта. В результате болезни животное страдает дистрофией, а мускулатура деградирует. К лихорадке наиболее восприимчивы овцы. Для свиней и лошадей инфекция не опасна, как и для человека.

Ранее жертвами климатического кризиса стали другие отраслевики. Так, из-за жары, которая с каждым годом все больше усугубляется в Италии, местные виноделы начали перебираться на северные склоны холмов Пьемонта. Из-за засушливой погоды виноделы вынуждены захватывать тенистые территории и конкурировать с охотниками за редким белым трюфелем, который произрастает здесь исторически.