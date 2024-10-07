Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:49, 7 октября 2024Экономика

Глобальная проблема усугубила лихорадку овец в Европе

AFP: потепление климата усугубило лихорадку овец в Сардинии

Фото: Monika Kubala / Unsplash

Глобальное потепление вызвало вспышку инфекционной катаральной лихорадки среди скота в Сардинии. О ситуации сообщает Agence France-Presse (AFP).

Из-за климатического кризиса вирус блютанг охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного, застав врасплох европейских овцеводов. Лишь за этот год от эпидемии лихорадки пало порядка 20 тысяч овец. Овцеводство стало настоящим символом Сардинии — с учетом местных масштабов отрасли под угрозой находится половина поголовья овец всей Италии. Особую опасность заболевание представляет для производителей изысканного сорта сыра пекорино, который изготавливается из овечьего молока.

Блютанг — вирусная болезнь жвачных животных, возбудителем которой выступают членистоногие, как правило, комары. Болезнь сопровождается воспалительно-некротическими поражениями слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка и кишечно-желудочного тракта. В результате болезни животное страдает дистрофией, а мускулатура деградирует. К лихорадке наиболее восприимчивы овцы. Для свиней и лошадей инфекция не опасна, как и для человека.

Ранее жертвами климатического кризиса стали другие отраслевики. Так, из-за жары, которая с каждым годом все больше усугубляется в Италии, местные виноделы начали перебираться на северные склоны холмов Пьемонта. Из-за засушливой погоды виноделы вынуждены захватывать тенистые территории и конкурировать с охотниками за редким белым трюфелем, который произрастает здесь исторически.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

      Бастрыкин заинтересовался педагогом из Челябинска после жалоб студенток

      Посол Израиля высказалась о продолжении контактов с Россией по Ближнему Востоку

      Премьер Грузии назвал перезагрузку отношений с США наиважнейшей задачей

      Израильские военные призвали жителей Бейрута немедленно эвакуироваться

      Глобальная проблема усугубила лихорадку овец в Европе

      На Украине водителя трамвая попытались мобилизовать во время движения

      Белый дом прокомментировал сведения о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

      В Сирии обнаружили схроны с оружием производства США

      Пленный рассказал о больших потерях в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше