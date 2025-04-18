Крымчанин предстанет перед судом за перевод сына на хлеб и воду

Житель Крыма посадил сына на хлеб и воду и попал под суд

Житель Крыма предстанет перед судом за издевательства над сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

По данным канала, россиянин посадил сына на хлеб и воду по религиозным соображениям. Также мужчина применял к мальчику телесные наказания.

Внимание на физическое состояние мальчика обратила его бабушка. После осмотра ребенка врачами у него выявили дефицит массы тела и инфекционное заболевание. Помимо этого, ему потребовалась помощь психолога. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининградской области женщину-опекуна приговорили к четырем годам лишения свободы за издевательства над девятилетней девочкой. Ее признали виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Кроме того, россиянку обязали выплатить потерпевшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.