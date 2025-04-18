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08:08, 18 апреля 2025Экономика

В России начали выдавать микрозаймы под видом кредитов

ЦБ сообщил о случаях выдачи крупными банками микрозаймов под видом кредитов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банк России начал фиксировать случаи выдачи финансовыми организациями микрозаймов под видом кредитов. Причем из шести банков, в которых заметили такую практику, два являются системно значимыми. Об этом со ссылкой на сообщение ЦБ пишет «Коммерсантъ».

Какие именно банки уличили в нарушениях, регулятор не сообщил. Однако он указал, что всем направлено требование изменить подходы к информированию. Источник издания на рынке рассказал, что вопрос обсуждался на встрече представителей Центробанка и микрофинансовых организаций (МФО), состоявшейся 14 апреля.

Обмануть клиентов банкам удается при дистанционном заключении договора. Менеджеры не доводят до граждан все условия займа или объясняют их нечетко. В результате тот думает, что берет обычный кредит, но на самом деле получает заемные средства на худших условиях.

Для выдачи микрозаймов крупные банки создают собственные МФО, и заемщик может ожидать, что заключает договор с банком, не понимая, что речь идет о другой организации. Юристы считают, что такая практика является нарушением прав потребителей и указаний ЦБ по поводу прозрачности условий продуктов.

По их оценкам, в случае первого выявленного нарушения банк может получить предупреждение или предписание ЦБ, административный штраф или запрет на дистанционное обслуживание.

В дальнейшем, если подмена продукта будет повторяться, инициировать административное производство может уже Роспотребнадзор. В дальнейшем Банк России имеет право применять более жесткие меры, особенно если подмена будет носить массовый характер.

Ранее сообщалось, что в марте в России выдали 1,25 миллиона потребительских кредитов, что на 57 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

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