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12:44, 18 апреля 2025Силовые структуры

Массажный салон с оказывающими интим-услуги подростками раскрыли в России

МВД: В Волжском выявили массажный салон с оказывающими интим-услуги подростками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

В Волжском сотрудники полиции выявили массажный салон, где клиентам оказывали интимные услуги девочки-подростки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По версии следствия, нелегальное заведение появилось в городе в мае 2024 года — его открыл 33-летний местный житель. Для этого он арендовал помещение в одном из многоквартирных домов и организовал работу массажного салона. Под видом массажа в заведении оказывались услуги интимного характера, в том числе девочками-подростками, а их работу администрировали шесть человек. Сейчас все они задержаны.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ. Организатора «массажного салона» заключили под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего организатора борделя с несовершеннолетними для иностранцев.

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