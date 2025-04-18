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10:54, 18 апреля 2025Спорт

Месси рассказал о нанесенном Гвардиолой вреде футболу

Лионель Месси рассказал о нанесенном Хосепом Гвардиолой вреде футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в интервью каналу Simplemente Fútbol в YouTube вспомнил о периоде выступлений в составе «Барселоны».

По мнению игрока, возглавлявший каталонцев Хосеп Гвардиола в какой-то мере нанес вред футболу. «Потому что другие пытались играть так же. Но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите, а отношения между игроками и тренером были идеальными», — заявил Месси.

В декабре прошлого года Гвардиола рассказал, что из-за плохих результатов его нынешней команды «Манчестер Сити» у него начались проблемы со здоровьем. По словам специалиста, у него нарушены сон и пищеварение.

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду сине-гранатовых с 2004 по 2021 год и провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, семь раз становился обладателем Кубка Испании и восемь — Суперкубка. С 2008 по 2012 год Месси играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы.

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