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03:28, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками полиции мошенниках

МВД: Аферисты стали похищать у россиян деньги под предлогом проверки подлинности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Мошенники стали похищать у россиян деньги под видом сотрудников полиции, якобы проверяющих подлинность купюр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Согласно схеме, злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками полиции и убеждают в необходимости «проверить подлинность» купюр. Человек по указанию аферистов собирает наличные деньги и передает их прибывшему курьеру.

После этого связь с мошенниками пропадает, а жертва лишается денежных средств, сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных судебных исков. В частности, жертве приходит письмо с уведомлением о надуманных юридических проблемах. Таким образом мошенники пытаются вызвать у человека панику и заставить его совершать необдуманные действия.

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