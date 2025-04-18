Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Тишковец: в выходные в столице потеплеет до плюс 26 градусов

В выходные, 19 и 20 апреля, в столице наступит июльская погода. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По ночам температура составит плюс 10-15 градусов Цельсия, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21-26 градусов. Такая температура может побить рекорды тепла 1973 и 1995 годов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в пятницу, 18 апреля, ожидается потепление до плюс 21-23 градуса Цельсия, по области ожидается плюс 19-24 градуса. Температура может оказаться рекордной для 18 апреля. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Местами ожидаются кратковременные дожди.