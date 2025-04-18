На Data Fusion рассказали о будущем управлении памятью и эмоцииями через смартфон

На Data Fusion в Москве рассказали о влиянии ИИ на управление эмоциями

Возможности нейроинтерфейсов для управления психоэмоциональным состоянием, улучшения памяти и мышления, а также новые формы коммуникации обсудили участники сессии «Нейротехнологии: гонка за будущим», которая состоялась на конференции Data Fusion в Москве. Организатор мероприятия — банк ВТБ.

«Управление эмоциями, памятью, интуицией — это уже не фантастика, а контуры ближайшего будущего. Сегодняшняя дискуссия показывает, что нейроинтерфейсы способны радикально изменить не только медицину, но и повседневную жизнь, бизнес и саму логику взаимодействия человека и технологий», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

По мнению экспертов, развитие нейроинтерфейсов будет определяться не только научными и технологическими факторами, но и глобальной конкуренцией между странами. Василий Попков, руководитель лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ, отметил, что нейротехнологии станут следующим полем международной технологической гонки.

«Гонка нейротехнологий неизбежна — как в свое время космическая или ядерная. Сейчас два технологических центра, США и Китай, конкурируют между собой, и у них нет времени тормозить. И это может стать драйвером развития отрасли во всем мире. Вопрос в том, как создать продукты, которые станут массовыми. Технологии уже позволяют вживлять устройства, которые действительно работают. Но чтобы добиться качества, сопоставимого с айфоном, потребуются инвестиции и усилия», — подчеркнул Василий Попков.

Нейроинтерфейсы стремительно выходят за рамки медицины и научных экспериментов — в ближайшем будущем они могут стать повседневным инструментом для повышения когнитивных способностей, управления гаджетами и даже усиления интуиции.

«Мы активно движемся к потребительским нейроинтерфейсам, которые станут через какое-то количество лет такими же привычными, как смартфоны. Уже сейчас технологии позволяют модулировать некоторые психоэмоциональные состояния, а в перспективе, возможно, помогут расширять память и скорость мышления. Следующий амбициозный шаг — создание нейроинтерфейсов, передающих образы, без участия языка. Это сможет изменить саму природу коммуникации», — отметил Александр Панов, генеральный директор группы компаний Neiry.

В России уже ведутся работы по практическому применению нейротехнологий. Одним из ярких кейсов стало снижение фантомной боли у пациентов с помощью нейростимуляторов. Эксперты подчеркивают: для масштабирования таких решений необходима системная поддержка.

«Мы доказали эффективность нейростимуляторов, показав снижение болевой активности у пациентов. Сейчас важно сосредоточиться на развитии инфраструктуры: от производства нейроустройств до создания исследовательских консорциумов. Мы уже сотрудничаем с университетами стран БРИКС и считаем, что международные альянсы дадут дополнительный импульс развитию нейротехнологий в России», — рассказал Андрей Давидюк, генеральный директор компании «Моторика».

Конференция Data Fusion является кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства. Программа мероприятия включает более 70 сессий, посвященных экономике данных, технологическому лидерству, внедрению ИИ-решений в индустрии, масштабированию наукоемких технологий, а также международному опыту в области искусственного интеллекта.