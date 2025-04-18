На россиянина возбудили дело за нападение на воспитателя и директора детского сада

В Приморье возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на воспитателя детсада

В Приморье возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на воспитателя детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 17 апреля 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на воспитателя и директора детского сада в поселке городского типа Славянка. Прибывшие сотрудники полиции задержали его и отправили на медицинское освидетельствование, где он также применил силу в отношении представителя правоохранительных органов.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшим, назначены судебно-медицинские экспертизы. Фигурант задержан, в отношении него решатся вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что четверо россиян предстанут перед судом за нападения на прохожих.