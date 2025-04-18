На Украине опубликовали текст меморандума о соглашении по недрам с США

Текст меморандума о соглашении по недрам между Украиной и США опубликовали

На Украине показали меморандум о намерении подписать соглашение по недрам с США. Текст документа опубликовали на правительственном портале республики.

«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который удостоверяет конструктивную совместную работу над Соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить Соглашение, которое будет выгодно обоим народам», — говорится в сопутствующем заявлении украинских властей.

В меморандуме также утверждается, что Вашингтон уважает стремление Киева, связанные со вступлением в ЕС. Отмечается, что работа над соглашением между странами не может вступить в противоречие с евроинтеграцией республики.

Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых 17 апреля. Как сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, документ подтверждает намерение финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.