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10:54, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине опубликовали текст меморандума о соглашении по недрам с США

Текст меморандума о соглашении по недрам между Украиной и США опубликовали
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

На Украине показали меморандум о намерении подписать соглашение по недрам с США. Текст документа опубликовали на правительственном портале республики.

«Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который удостоверяет конструктивную совместную работу над Соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить Соглашение, которое будет выгодно обоим народам», — говорится в сопутствующем заявлении украинских властей.

В меморандуме также утверждается, что Вашингтон уважает стремление Киева, связанные со вступлением в ЕС. Отмечается, что работа над соглашением между странами не может вступить в противоречие с евроинтеграцией республики.

Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых 17 апреля. Как сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, документ подтверждает намерение финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

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