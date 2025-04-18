На Украине раскрыли суть подписанного меморандума по недрам

Strana: подписанный меморандум о полезных ископаемых — абстрактный документ

Подписанный Киевом и Вашингтоном меморандум по соглашению о полезных ископаемых является абстрактным документом. Об этом пишет украинское издание Strana в Telegram.

Авторы указали, что фактически стороны поставили подписи не под самим соглашением, а под декларацией о намерениях его подписать. Примерно тот же довольно абстрактный документ, который хотели утвердить во время скандального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, отмечается в материале.

Журналисты также задались вопросом о ссмысле этого меморандума, учитывая готовность американского лидера Дональда Трампа подписть окончательный документ уже на следующей неделе. «То ли чтобы сделать некую позитивную новость на фоне переговоров в Париже. То ли с подписанием самого соглашения не все так просто, а потому сейчас и решили подписать хоть какой-то документ, чтоб показать, что "дело движется"», — говорится в статье.

Вечером 17 апреля первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По ее словам, документ подтверждает конструктивную совместную работу и намерение финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.