На Украине заявили о возвращении более 900 тел бойцов ВСУ

На Украине сообщили о возвращении тел 909 бойцов ВСУ

В Киеве заявили о возвращении 909 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными республики в Telegram.

Уточняется, что военнослужащие, чьи тела передали Киеву, сражались в том числе на кураховском, покровском, сумском, запорожском и угледарском направлениях. В их возвращении принимали участие Служба безопасности Украины (СБУ), Вооруженные силы Украины (ВСУ), МВД республики, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека и секретариат уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести страны.

«Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», — говорится в публикации украинского Координационного штаба.

Ранее стало известно, что Украина подготовила предложение об обмене пленными с Россией по формуле «всех на всех». Его разработали Координационный штаб, Министерство иностранных дел и офис президента Украины.

