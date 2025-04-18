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13:58, 18 апреля 2025Мир

На Западе предупредили Украину о плохом знаке со стороны США

Аналитик Кошкович: Заявление Рубио об Украине является плохим знаком для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявление государственного секретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине является плохим знаком для Киева. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины», — написал он.

По словам венгерского аналитика, такой шаг приведет к банкротству Европейского союза и военному краху Киева.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Он отметил, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир.

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