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11:05, 18 апреля 2025Путешествия

Названа любимая страна россиян для летнего отдыха в Европе

РСТ: Италия лидирует среди европейских стран по спросу у россиян на лето
Алина Черненко

Фото: Guglielmo Mangiapne / Reuters

Италия лидирует среди европейских стран по спросу у российских туристов на майские праздники и лето. Любимую западную страну соотечественников назвали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как рассказала начальник отдела продаж компании «Содис», которая специализируется на дорогих турах для индивидуальных туристов, Ирина Мануильская, Италия занимает первое место среди других стран Европы по объемам бронирования на лето, немного обгоняя Францию. При этом в общем рейтинге она расположилась на четвертом месте, уступая Турции, ОАЭ и Мальдивам. «На майские праздники мы продадим примерно на 20 процентов больше туров, чем за тот же период годом ранее», — отметила Мануильская.

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Представитель компании добавила, что туристы собираются отдохнуть в Неаполе, на острове Капри и Амальфитанском побережье. По ее словам, местные отельеры «не задирают цены», в отличие от Турции.

Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян тоже заявила о росте объемов продаж туров в эту страну Европы в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Туристы бронируют отдых до октября включительно. Вердиян подчеркнула, что стоимость туров в валюте осталась прежней, а в рублях она сейчас привлекательна благодаря курсу.

Ранее россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха «все включено» в Европе. В список самых бюджетных стран вошли Греция, Черногория, Кипр, Испания и Италия.

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