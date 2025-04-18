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13:52, 18 апреля 2025Экономика

Треть российской обуви оказалась произведена за рубежом

«Известия»: До трети обуви якобы российского производства завозится из-за рубежа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Успехи импортозамещения в российской обувной промышленности в последние годы могут оказаться гораздо скромнее, чем следовало из предыдущих отчетов. Реальная ситуация в отрасли стала понятна после того, как в прошлом году начала действовать обязательная маркировка обуви, пишут «Известия».

Оказалось, что данные из системы «Честный знаки» и статистика Росстата явно противоречат друг другу. В третьем квартале 2024 года оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зафиксировал производство в стране 153,3 миллиона пар обуви, что на 39 миллионов больше, чем содержится в официальных данных.

Информация об этом попала в аналитическую записку Минпромторга к совещанию в преддверии Госкомиссии. Сама по себе она означает, что треть выдаваемой за произведенную в России обувь оказалась либо импортной, либо незаконно изготовленной в стране. Представители отрасли уверены, что весь этот объем покрывают импортеры.

Предприниматели провозят готовую обувь под видом заготовок, потому что на полуфабрикаты не действуют пошлины, а затем приклеивают подошвы и получают торговые марки. Один из собеседников издания добавил, что статус российского предприятия позволяет таким поставщикам участвовать в госзакупках.

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Чиновники предлагают ввести импортные пошлины и на заготовки, тем более что это соответствует иностранному опыту. Минусом станет рост стоимости товаров для конечного пользователя, поскольку сборы перенесутся в цену конечной продукции. Как отметили в Минпромторге, средняя стоимость пары китайской обуви в 2023 году составила 1,1 тысячи рублей, а российской — 1,7 тысячи. В целом продукция, завезенная из КНР, по себестоимости дешевле отечественной.

На этом фоне российские предприятия сталкиваются с потерей рынка. В 2020 году на них приходилась четверть реализуемой обуви, а теперь — 15-18 процентов. Ведомство признало, что идет массовое сокращение производств гражданской и детской обуви, а кожевенно-обувная отрасль находится в сложном положении.

Ранее кризисной ситуации в индустрии рассказал генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев. По его словам, закрылись или обанкротились более 60 крупнейших фабрик, которые производили обувь, а главной причиной стала нехватка у покупателей денег и наличие более дешевых вариантов из Китая, которые можно доставить через маркетплейсы.

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