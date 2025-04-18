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16:03, 18 апреля 2025Путешествия

Пилотов российского бизнес-джета пытались ослепить в небе над Москвой

Aviancident: Пилотов Tulpar Air пытались ослепить лазером над Москвой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов российской авиакомпании Tulpar Air пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

16 апреля бизнес-джет Bombardier Challenger 300 выполнял рейс из Стамбула, Турция, в московский аэропорт Внуково. При заходе лайнера на посадку на высоте около 670 метров экипаж доложил, что неизвестные направили на кабину лазер зеленого цвета.

Уточняется, что луч исходил со стороны населенного пункта Мосрентген. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили снижение, посадка прошла благополучно.

Ранее экипаж другого российского самолета увидел над Москвой НЛО. Это был шар зеленого цвета.

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