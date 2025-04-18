Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом архиепископа Маркелла

Полиция Молдавии заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом в Иерусалим архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Об этом сообщает РИА Новости.

«Непонятно, что происходит. Нас попросили выйти из машины. Я с двумя чемоданами и ребенком не могу нормально добраться до аэропорта. Никто даже не предупредил о таких ограничениях», — приводятся в публикации слова очевидца.

В администрации аэропорта ограничения с проездом объяснили трудностями в регулировке транспортного потока.

Ранее иерея задержали в аэропорту Кишинева. Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал действия властей страны цинизмом.