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03:47, 18 апреля 2025Мир

Польские власти обвинили в сокрытии данных о взрыве в аэропорту

RadioZet: Власти Польши скрывают информацию о взрыве в аэропорту Варшавы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phill Brown / Unsplash

Власти Польши больше недели скрывают информацию о взрыве в аэропорту имени Шопена в Варшаве. На это обратила внимание радиостанция RadioZet.

По ее данным, инцидент произошел 6 апреля. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров раздался звук, напоминающий взрыв, после чего появился огненный шар.

Уточняется, что водитель мусоровоза не получил серьезных травм, поскольку в момент происшествия стоял в стороне от транспортного средства. Позднее компания, в которой работает мужчина, сообщила, что взрыв произошел из-за того, что в контейнере находились «легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы». Их тип не раскрывается.

Ранее взрыв прогремел на заводе по производству шин в немецком городе Ганновер. Несколько человек получили легкие ранения.

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