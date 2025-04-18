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07:34, 18 апреля 2025Путешествия

Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @findingfiona / TikTok

Путешествующая в одиночку американка назвала один популярный город Европы небезопасным — речь идет о Милане. Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам автора ролика по имени Фиона, в итальянском городе множество мужчин, которые «странно проходят мимо». Пользователи в комментариях разделили мнение туристки, заметив, что тоже чувствовали себя небезопасно в Милане. «Лучше потратить 12 евро на такси, чем платить потом за лечение ПТСР», «Милан определенно опасен, тем более ночью и ранним утром», «Для женщин это настоящий ад», — писали юзеры.

Ранее другая путешествующая в одиночку американка нашла способ избежать домогательств мужчин во время поездок в разные страны с помощью лжи. По словам Моники, она всегда говорит, что у нее есть парень, даже если это неправда.

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