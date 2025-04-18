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11:13, 18 апреля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала еще три таинственных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала три сообщения за день
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 17 апреля прозвучали три новых таинственных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первым в эфире, в 11:31 по московскому времени, прозвучало слово «борнорак». Через три минуты радиостанция передала слово «адовый». Последнее сообщение пришлось на 19:51. В нем содержалось уже два слова: «пудолист» и «рефератный».

15 апреля «Радиостанция Судного дня» транслировала четыре сообщения за день. Среди них удалось различить слова «нептун», «тимус», «лисоплащ» и «нутобакс».

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка».

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