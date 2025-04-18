Россия и Украина обменяются пленными 19 апреля

Россия и Украина обменяются пленными 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, будут обменяны около 500 российских и украинских пленных, из них 46 — раненые. По словам источника, в обмене примут участие 246 пленных с каждой стороны.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим. Стороны обменяются тысячами посылок для содержащихся в плену бойцов.

По словам омбудсмена, Россия и Украина передадут по полторы тысячи посылок в апреле.

