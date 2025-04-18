Россиянин написал комментарий в соцсети и сел за оправдание терроризма

В Ставропольском крае россиянину дали 9,5 года колонии за оправдание терроризма

В Ставропольском крае к 9,5 годам колонии строгого режима приговорили 62-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, житель Невинномысска придерживался радикально-экстремистских взглядов и в январе 2022 года в одной из соцсетей написал под публикацией комментарий, в котором оправдывал терроризм.

По аналогичном обвинению ранее в Ленинградской области полиция задержала 49-летнего местного жителя. Его также обвинили в призывах к терроризму в соцсетях.