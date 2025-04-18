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11:49, 18 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин написал комментарий в соцсети и сел за оправдание терроризма

В Ставропольском крае россиянину дали 9,5 года колонии за оправдание терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае к 9,5 годам колонии строгого режима приговорили 62-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, житель Невинномысска придерживался радикально-экстремистских взглядов и в январе 2022 года в одной из соцсетей написал под публикацией комментарий, в котором оправдывал терроризм.

По аналогичном обвинению ранее в Ленинградской области полиция задержала 49-летнего местного жителя. Его также обвинили в призывах к терроризму в соцсетях.

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