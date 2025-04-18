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10:03, 18 апреля 2025Россия

Россиянин показал купленные в «Магните» конфеты с червями

Житель Краснодара показал купленные в «Магните» конфеты с червями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Краснодар | Телетайп

Житель Краснодара нашел в купленных в «Магните» конфетах червей и показал их. Снятые им фотографии и видеозапись опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах показаны черви, которые завелись в батончике популярного бренда.

Мужчина попросил администрацию канала помочь привлечь виновных к ответственности.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». По словам женщины, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей.

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