Россиянин показал купленные в «Магните» конфеты с червями

Житель Краснодара показал купленные в «Магните» конфеты с червями

Житель Краснодара нашел в купленных в «Магните» конфетах червей и показал их. Снятые им фотографии и видеозапись опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах показаны черви, которые завелись в батончике популярного бренда.

Мужчина попросил администрацию канала помочь привлечь виновных к ответственности.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». По словам женщины, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей.