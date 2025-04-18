Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшем при минометном обстреле ВСУ

Мирный житель попал под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Украинские террористы несколько раз подряд атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство», — написал он.

При повторном обстреле населенного пункта ранения получил местный житель. Его доставили в районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь, добавил глава области.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что договоренность о моратории на удары по энергообъектам была между Россией и США, но можно было предугадать, что Украина не собирается выполнять никакие пункты договоренностей.