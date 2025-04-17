В России высказались о десятках ударов ВСУ по энергообъектам во время моратория

Депутат Красов: Украина не собиралась выполнять никакие пункты моратория

Договоренность о моратории была между Россией и США, но можно было предугадать, что Украина не собирается выполнять никакие пункты договоренностей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты в ходе моратория. Она подчеркнула, что атаки происходят «буквально ежедневно».

Красов отметил, что Киев утратил поддержку США в боевых действиях, но при этом остался в зависимости от таких стран, как Великобритания, Германия и Франция.

«Это еще раз указывает, что моратории и запреты на удары по энергообъектам нужны Киеву для того, чтобы заполучить оружие от стран Евросоюза, провести мобилизацию, подготовить личный состав и очередную порцию вооружения и военной техники. Украине необходимо бросить все это в топку бойни, которую они проводят с 2014 года в попытке уничтожить русскоязычное население», — заключил парламентарий.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки совершили десять атак на объекты российской энергетики. В частности в Белгородской области зафиксировали четыре атаки по трансформатору и опорам линий электропередачи (ЛЭП). Помимо того, удары наносились по энергообъектам в Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.