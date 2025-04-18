Россиянин сжег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке

В Кузбассе мужчина сжег машину знакомого из-за разных предпочтений в музыке

В Кемеровской области — Кузбассе 38-летний местный житель сжег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ранее он уже был судим. Его дело передали в суд.

В ноябре 2024 года житель Прокопьевска сообщил о поджоге его автомобиля Toyota Corolla. Эксперты подтвердили версию поджога. В результате правоохранители установили, что пострадавший поссорился со знакомым из-за разного музыкального вкуса. Позже фигурант решил отомстить товарищу. Он спланировал поджог, а потом утопил в реке одежду, канистру и другие вещественные доказательства.

Иномарка сгорела полостью. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

Ранее в Архангельске подожгли четыре служебных полицейских автомобиля.