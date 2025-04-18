Россиянина обвинили в жестокой расправе над женщиной и ее малолетним сыном

В Серове безработный обвинен в жестоком убийстве матери с малолетним сыном

В Серове безработный обвинен в жестокой расправе над женщиной и ее малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина с 6-летним сыном приехала в гости в Серов к 49-летнему мужчине. В ходе визита у них случился конфликт, в результате которого он расправился с ними и попытался скрыть следы преступления.

После того, как удалось установить личность пострадавшей, следователи вышли на след подозреваемого. Сотрудники СК и МВД продолжают собирать доказательную базу. Также назначены молекулярно-генетическая, судебно-медицинская и дактилоскопические экспертизы. Фигурант частично признал вину.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Серове задержали безработного, расправившегося с женщиной и ее сыном.