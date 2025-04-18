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17:56, 18 апреля 2025Россия

Российская чиновница устроила фотосессию в шубе на фоне обстрелянных ВСУ зданий

Чиновница Богославская устроила фотосессию на фоне обстрелянных ВСУ зданий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Начальница отдела внутренней политики Васильевского муниципального округа Запорожской области Ксения Богославская устроила фотосессию на фоне обстрелянных Вооруженными силами Украины (ВСУ) зданий. Снимки она опубликовала в соцсетях, внимание на это обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Чиновница запечатлена на кадрах в синем платье и белой меховой шубе. На фоне видны здания с различными разрушениями. На одном из снимков Богославская стоит напротив своего отражения в разбитом стекле.

На другой фотографии, снятой на фоне разбитого ударом ВСУ входа в здание, рядом с начальницей отдела находится другая девушка.

Ранее мэр Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию и публиковать в соцсетях обнаженные фотографии, снимки из игорных и увеселительных заведений, а также кадры с дорогостоящими автомобилями.

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