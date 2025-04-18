Российская чиновница устроила фотосессию в шубе на фоне обстрелянных ВСУ зданий

Начальница отдела внутренней политики Васильевского муниципального округа Запорожской области Ксения Богославская устроила фотосессию на фоне обстрелянных Вооруженными силами Украины (ВСУ) зданий. Снимки она опубликовала в соцсетях, внимание на это обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Чиновница запечатлена на кадрах в синем платье и белой меховой шубе. На фоне видны здания с различными разрушениями. На одном из снимков Богославская стоит напротив своего отражения в разбитом стекле.
На другой фотографии, снятой на фоне разбитого ударом ВСУ входа в здание, рядом с начальницей отдела находится другая девушка.
Ранее мэр Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию и публиковать в соцсетях обнаженные фотографии, снимки из игорных и увеселительных заведений, а также кадры с дорогостоящими автомобилями.