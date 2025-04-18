Российская чиновница устроила фотосессию в шубе на фоне обстрелянных ВСУ зданий

Чиновница Богославская устроила фотосессию на фоне обстрелянных ВСУ зданий

Начальница отдела внутренней политики Васильевского муниципального округа Запорожской области Ксения Богославская устроила фотосессию на фоне обстрелянных Вооруженными силами Украины (ВСУ) зданий. Снимки она опубликовала в соцсетях, внимание на это обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Чиновница запечатлена на кадрах в синем платье и белой меховой шубе. На фоне видны здания с различными разрушениями. На одном из снимков Богославская стоит напротив своего отражения в разбитом стекле.

На другой фотографии, снятой на фоне разбитого ударом ВСУ входа в здание, рядом с начальницей отдела находится другая девушка.

Ранее мэр Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию и публиковать в соцсетях обнаженные фотографии, снимки из игорных и увеселительных заведений, а также кадры с дорогостоящими автомобилями.