Чиновникам в российском городе запретили лайкать порнографию и публиковать обнаженные фото

Мэр Сургута Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию

Мэр Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию и публиковать в соцсетях обнаженные фотографии, снимки из игорных и увеселительных заведений, а также кадры с дорогостоящими автомобилями. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», глава города создал кодекс этики и служебного поведения для своих подчиненных.

Как выяснило российское издание, в документе содержится список морально-этических правил, которые нужно соблюдать не только в рабочее время, но и после. Сотрудникам предписано воздерживаться от поступков и высказываний, вызывающих сомнение в их порядочности, использовать жаргонизмы, критиковать власть и выкладывать провокационные фото.

Также работникам администрации Сургута не разрешили лайкать порнографию, материалы экстремистского содержания, посты с клеветой и провокацией. Всех работников призвали рассказывать о возможных проявлениях экстремизма в правоохранительные органы.

За нарушения кодекса Слепов намерен дисциплинарно наказывать сотрудников, а в особых случаях и увольнять.

Ранее сообщалось, что в Волгограде и Волгоградской области чиновники запретили машинам скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофоров.