Российский аэропорт возобновил работу

Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавань начала принимать и отправлять рейсы с 07:50 по московскому времени. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер». В регионе также был объявлен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки воздушных судов.