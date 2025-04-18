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08:11, 18 апреля 2025Путешествия

Российский аэропорт возобновил работу

Росавиация: В саратовском аэропорту сняли временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco López / Unsplash

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавань начала принимать и отправлять рейсы с 07:50 по московскому времени. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер». В регионе также был объявлен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки воздушных судов.

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