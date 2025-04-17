В Северной Осетии объявили режим опасности БПЛА и план «Ковер»

Глава Северной Осетии Меняйло сообщил о введении режима опасности БПЛА

В Северной Осетии объявили режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ввели план «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — написал чиновник.

Он также сообщил, что в регионе ввели план «Ковер», а аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки воздушных судов.

Меняйло призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что вся официальная информация появляется в его Telegram-канале.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что за ВСУ сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Удары наносились по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.