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06:42, 18 апреля 2025Россия

Российский регион атаковали беспилотники

Гусев: В Воронежской области уничтожили не менее 17 беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воронежскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее 17 дронов в двух районах области. Предварительно, никто не пострадал.

Однако, как уточнил Гусев, не обошлось без повреждений. Так, в результате падения обломков пострадали, в частности, два автомобиля и газовая труба.

«К настоящему моменту повреждение газопровода устранено. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор.

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