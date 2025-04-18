Российский регион атаковали беспилотники

Гусев: В Воронежской области уничтожили не менее 17 беспилотников

Воронежскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили не менее 17 дронов в двух районах области. Предварительно, никто не пострадал.

Однако, как уточнил Гусев, не обошлось без повреждений. Так, в результате падения обломков пострадали, в частности, два автомобиля и газовая труба.

«К настоящему моменту повреждение газопровода устранено. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор.