Российский следователь потребовал арестовать отца троих погибших от рук матери детей

СК просит арестовать отца троих детей, которых зарубила мать в Красноярском крае

В Канске Красноярского края следователь просит арестовать 40-летнего отца троих детей, которых зарубила топором мать. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина частично признал вину в истязании четвертого ребенка. Следователь считает, что отец может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и потерпевшего.

По версии следствия, подозреваемый с лета 2018 по апрель 2025 года систематически избивал семилетнего сына. В три года отец сломал ему нос, а в прошлом году ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены в частном доме на улице Герцена с ранами, несовместимыми с жизнью. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.