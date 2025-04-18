Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 18 апреля 2025Силовые структуры

Российский следователь потребовал арестовать отца троих погибших от рук матери детей

СК просит арестовать отца троих детей, которых зарубила мать в Красноярском крае
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Канске Красноярского края следователь просит арестовать 40-летнего отца троих детей, которых зарубила топором мать. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина частично признал вину в истязании четвертого ребенка. Следователь считает, что отец может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и потерпевшего.

По версии следствия, подозреваемый с лета 2018 по апрель 2025 года систематически избивал семилетнего сына. В три года отец сломал ему нос, а в прошлом году ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены в частном доме на улице Герцена с ранами, несовместимыми с жизнью. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

    Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

    Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

    Нашли скрытый резерв энергии в природе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

    Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

    109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

    Названа самая прибыльная сфера деятельности самозанятых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости