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16:27, 18 апреля 2025Силовые структуры

Руководителем банды российских карманниц оказался их отец

В Петербурге задержали 38-летнего руководителя банды карманниц
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего россиянина, руководившего бандой ранее задержанных карманниц. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным МВД, задержанный мужчина оказался отцом трех ранее задержанных девушек карманниц, еще с одной он сожительствовал. Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

16 апреля в Ленинградской и Ростовской областях правоохранители задержали банду карманниц, которая действовала по всей стране. Банда четко планировала свои преступления. Они определяли потенциальную жертву в общественных местах, следили за ней, а потом, отвлекая внимание, похищали мобильный телефон. Украденное имущество сбывалось членами группы в других регионах страны.

После задержания девушек МВД провело в Ленинградской области рейд. 200 сотрудников полиции проверили 20 мест проживания цыган в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленинградской области и Пушкинском, Красносельском районах Санкт-Петербурга.

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