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11:17, 18 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудница российского банка обманула пожилых клиентов на 15 миллионов и была осуждена

В Екатеринбурге суд приговорил экс-сотрудницу банка за обман пожилых клиентов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил бывшую сотрудницу банка к семи годам колонии общего режима за обман пожилых клиентов на 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину также оштрафовали на 120 тысяч рублей. Ее признали виновной по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество»), 158 («Кража») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Осужденная была главой офиса банка в Орджоникидзевском районе города. По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год она предлагала пенсионерам пассивный доход путем оформления договоров вклада по несуществующим завышенным процентным ставкам. Пожилые клиенты соглашались и отдавали ей наличные, которыми она пользовалась по своему усмотрению. Ущерб от действий женщины превысил 15 миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили у контр-адмирала и доктора наук более десяти миллионов рублей.

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