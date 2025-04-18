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11:14, 18 апреля 2025Бывший СССР

США упомянули ядерное оружие в меморандуме по недрам Украины

США назвали вкладом в достижение мира отказ Украины от ядерного оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отказ Украины от ядерного оружия является вкладом в достижение мира и международной безопасности. Соответствующее заявление содержится в тексте меморандума о сделке по редкоземельным металлам Украины, документ опубликован на сайте украинского кабинета министров.

«Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад (...), который внесла Украина, добровольно отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала», — подчеркивается в меморандуме.

В подписанном 17 апреля документе США и Украина упомянули стремление обеих стран к достижению устойчивого мира по итогам урегулирования конфликта на Украине. В следующем пункте меморандума был упомянут отказ Киева от ядерного оружия.

Украина отказалась от ядерного оружия в период с 1991 по 1994 годы, подписав Лиссабонский протокол к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) и присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе безъядерного государства. Также в 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештстский меморандум.

Ранее кабмин Украины опубликовал текст меморандума о соглашении по недрам с США. В меморандуме утверждается, что Вашингтон уважает стремление Киева, связанные со вступлением в Европейский союз.

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