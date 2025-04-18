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08:12, 18 апреля 2025Мир

США выведут сотни солдат из Сирии

NYT: США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 500 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты планируют сократить воинский контингент в Сирии до 500 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Военные закрывают три из восьми своих небольших оперативных объектов на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2000 до 1400. Это базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий, гораздо меньший объект», — говорится в материале.

По словам двух высокопоставленных чиновников, через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения. Также уточняется, что военные рекомендовали оставить в Сирии не менее 500 американских солдат.

Ранее телеканал Sky News Arabia заявлял, что США начали поэтапный вывод подразделений, дислоцированных на военной базе в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Колонна с американскими военнослужащими направилась в Иракский Курдистан, где расположена другая крупная база США.

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