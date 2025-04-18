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02:01, 18 апреля 2025Забота о себе

Ставшая наставницей секс-работница рассказала о процессе обучения женщин

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jeremy Horner / Getty Images

В Бразилии 30-летняя секс-работница Сара Мюллер в социальных сетях стала предлагать услуги наставничества. О процессе обучения женщин она рассказала изданию Correio Braziliense.

Как отметила Мюллер, она дает советы женщинам, которые собираются покорить эту индустрию, опираясь на собственный опыт. «Я анализирую, почему они хотят начать, какие пути могут выбрать, рекомендую методы, которые сработали для меня», ─ пояснила бразильянка. По словам секс-работницы, она никогда бы не посоветовала кому-то начать с ночного клуба, поскольку сама не пробовала такой вид работы.

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К наставнице в основном обращаются женщин, уже работающие в этой сфере, но имеющие минимальный опыт. При этом Мюллер не помогает женщинам, которые не знают о всех рисках данной профессии.

Ранее журналист Эд Истон поделился впечатлениями от похода в закрытый секс-клуб. Так, он увидел там женщину с собачьим поводком, следом за которой полз мужчина.

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