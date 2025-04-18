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06:51, 18 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемого в вербовке террористов студента Дукаева сочли социально опасным

РИА Новости: Суд счел студента РУДН Арби Дукаева социально опасным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Студент РУДН Арби Дукаев, арестованный в 2024 году по статье о содействии террористической деятельности, по мнению суда является социально опасным. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальных судебных документах говорится, что характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, а также сведения о личности Дукаева в совокупности свидетельствуют о том, что он социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно.

Отмечается, что студенту вменяется часть 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма») УК РФ.

Ранее житель Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела за терроризм и призывы к террористическим актам. По данным канала Ni Mash, мужчина состоял в запрещенной организации и призывал вступить в ее ряды других людей. Суд отправил его под стражу.

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