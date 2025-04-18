Superjet 100 с неисправным шасси приготовился к аварийной посадке в Москве

112: Superjet 100 с неисправным шасси приготовился к аварийной посадке в Москве

Самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Москве из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Лайнер авиакомпании «Россия» прибыл в аэропорт Внуково из Санкт-Петербурга. По данным источника, у него возникли проблемы с шасси — вышла только передняя стойка.

Уточняется, что сейчас самолет кружит над авиагаванью. Пилоты пытаются решить проблему и выпустить остальные стойки шасси.

UPD: позже стало известно, что воздушное судно благополучно приземлилось во Внуково.

Ранее в Пуэрто-Рико пассажирский самолет потерял колесо при жесткой посадке и ушел на второй круг. Двигатель втянул часть обломков и загорелся в воздухе.