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18:24, 18 апреля 2025Путешествия

Superjet 100 с неисправным шасси приготовился к аварийной посадке в Москве

112: Superjet 100 с неисправным шасси приготовился к аварийной посадке в Москве
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Москве из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Лайнер авиакомпании «Россия» прибыл в аэропорт Внуково из Санкт-Петербурга. По данным источника, у него возникли проблемы с шасси — вышла только передняя стойка.

Уточняется, что сейчас самолет кружит над авиагаванью. Пилоты пытаются решить проблему и выпустить остальные стойки шасси.

UPD: позже стало известно, что воздушное судно благополучно приземлилось во Внуково.

Ранее в Пуэрто-Рико пассажирский самолет потерял колесо при жесткой посадке и ушел на второй круг. Двигатель втянул часть обломков и загорелся в воздухе.

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