Трем агентам СБУ за серию терактов в ДНР запросили по 25 лет колонии

Прокурор запросил по 25 лет трем агентам СБУ за серию терактов в ДНР

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по уголовному делу трех агентов Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемых в совершении серии терактов на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, просил суд назначить Андрею Гаррюсу, Юрию Иванову и Станиславу Суровцеву по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. С них также предложено взыскать штрафы в 300 тысяч рублей.

МВД ДНР задержало троих мужчин в феврале 2019 года. По месту жительства у одного из них полицейские нашли 40 килограммов взрывчатки, взрыватели, рации и другие компоненты для изготовления взрывных устройств. В ходе расследования выяснилось, что Гаррюс и Иванов совершили восемь эпизодов террористической направленности. Суровцев причастен к семи преступлениям, в том числе подрыву газопровода в Макеевке, здания автосервиса в Донецке, двух металлических бочек на территории завода в Макеевке, военного склада ГСМ, электровоза в 2016 году.

13 апреля сообщалось, что ФСБ сорвала попытку теракта в школе №14 города Донецка, предпринятую подростком.