Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 18 апреля 2025Силовые структуры

Трем агентам СБУ за серию терактов в ДНР запросили по 25 лет колонии

Прокурор запросил по 25 лет трем агентам СБУ за серию терактов в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Южном окружном военном суде проходят прения сторон по уголовному делу трех агентов Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемых в совершении серии терактов на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, просил суд назначить Андрею Гаррюсу, Юрию Иванову и Станиславу Суровцеву по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. С них также предложено взыскать штрафы в 300 тысяч рублей.

МВД ДНР задержало троих мужчин в феврале 2019 года. По месту жительства у одного из них полицейские нашли 40 килограммов взрывчатки, взрыватели, рации и другие компоненты для изготовления взрывных устройств. В ходе расследования выяснилось, что Гаррюс и Иванов совершили восемь эпизодов террористической направленности. Суровцев причастен к семи преступлениям, в том числе подрыву газопровода в Макеевке, здания автосервиса в Донецке, двух металлических бочек на территории завода в Макеевке, военного склада ГСМ, электровоза в 2016 году.

13 апреля сообщалось, что ФСБ сорвала попытку теракта в школе №14 города Донецка, предпринятую подростком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская группировка войск вступила в бой с «Азовом» и взяла под контроль поселок в ДНР

    По Ленину проехались на скейте

    В России создали ПО для отслеживания систем РЭБ противника

    14 торговцев задержали с контрафактными лекарствами на 100 миллионов рублей

    Бывшему замглавы Минобороны продлили арест

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Россиянин сжег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке

    Холдинг «Восток Инвестиции» вышел из состава акционеров Ozon

    Людям старше 50 лет дали не связанный с диетами и тренировками совет для похудения

    Суд посмертно огласит приговор тиранившему дочерей россиянину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости