Тренер забеременела от любовника младше нее на 14 лет

В США тренер забеременела от тайного любовника младше нее на 14 лет

Жительница штата Джорджия, США, потеряла ребенка от любовника, который младше нее на 14 лет. Об этом она рассказала The Sun.

В марте 2020 года разведенная Нева Николь Вебер работала тренером по плаванию и часто слышала от своего младшего коллеги о некоем Кевине Найте. Заинтересовавшись, она попросила его номер. Пара стала активно общаться и вскоре вступила в тайные отношения. Тогда Найту было 21 год, а Вебер — 35 лет.

Беременность стала для Вебер настоящей неожиданностью, поскольку она принимала противозачаточные препараты. Она призналась во всем Найту, будучи уверенной, что на этом их отношения закончатся. Однако мужчина поддержал ее и заявил, что готов создать с ней семью.

После Найт познакомился с сыновьями Вебер и переехал к ней. По словам женщины, он не пытался стать отчимом для ее детей, а подружился с ними. Вебер боялась, что ее родственники этого не поймут, поэтому семь месяцев скрывала от них беременность. Опасения были напрасны. «К моему облегчению, они улыбнулись и поздравили меня», — рассказала она.

В сентябре 2021 года Вебер пережила выкидыш. «Скорбь о сыне сблизила нас. Она же сблизила наши семьи, которые познакомились в больнице и на похоронах», — рассказала она.

Паре пришлось столкнуться не только с потерей ребенка, но и с осуждением в сети. Некоторые пользователи утверждали, что Вебер должна сидеть в тюрьме. «Мы с Кевином прошли через слишком многое, чтобы позволить какому-либо негативу встать на пути», — заявила женщина. По ее мнению, все эти трудности стоят той любви, которую ей принес Найт.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, подросток вступился за учительницу, которая забеременела от него шесть лет назад, и попросил не сажать ее в тюрьму. Он отметил, что ему невыносимо смотреть на то, как женщину обвиняют в сексуальном насилии над ним.

